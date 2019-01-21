Акция протеста в Афинах завершилась массовыми беспорядками

Новости Греции. Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в греческих Афинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 60 тысяч человек вышли на демонстрацию, протестуя против соглашения со Скопье о новом конституционном наименовании бывшей Югославской Республики Македония. Митингующие забрасывали стражей порядка камнями, бутылками и другими предметами. Те в ответ применили слезоточивый газ.