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Акция протеста в Афинах завершилась массовыми беспорядками

21 января 2019 09:05
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Новости Греции. Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в греческих Афинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста в Афинах завершилась массовыми беспорядками-1

Около 60 тысяч человек вышли на демонстрацию, протестуя против соглашения со Скопье о новом конституционном наименовании бывшей Югославской Республики Македония. Митингующие забрасывали стражей порядка камнями, бутылками и другими предметами. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Акция протеста в Афинах завершилась массовыми беспорядками-4

В результате стычек пострадали 25 полицейских. Около 10 дебоширов арестованы.

# Массовые беспорядки в Греции # Фотофакт

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