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В Египте дорожные служащие случайно откопали нового сфинкса

06 августа 2018 08:55
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Новости Египта. Случайная находка: в Египте дорожные служащие откопали сфинкса. Работы велись в городе Луксоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте дорожные служащие случайно откопали нового сфинкса-1

Древняя статуя имеет схожие черты со знаменитым сфинксом в Гизе: тело льва с человеческой головой. Специалисты пока не приступили к извлечению артефакта из земли. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить древний монумент.

# История # Фотофакт

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