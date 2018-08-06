В Египте дорожные служащие случайно откопали нового сфинкса

Новости Египта. Случайная находка: в Египте дорожные служащие откопали сфинкса. Работы велись в городе Луксоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Древняя статуя имеет схожие черты со знаменитым сфинксом в Гизе: тело льва с человеческой головой. Специалисты пока не приступили к извлечению артефакта из земли. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить древний монумент.