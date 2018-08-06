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Землетрясение магнитудой 6,6 в Индонезии: 91 человек погиб

06 августа 2018 08:49
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Новости Индонезии. В Индонезии растет число погибших в результате мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики констатировали гибель 91 человека. Есть ли среди погибших и пострадавших белорусы, пока неизвестно.

Землетрясение магнитудой 6,6 в Индонезии: 91 человек погиб-1

Природный катаклизм потряс остров Ломбок. Эпицентр подземных толчков, сила которых составила 6,6, был зафиксирован к северо-востоку от города Матарам. На острове продолжаются поиски выживших.

Землетрясение магнитудой 6,6 в Индонезии: 91 человек погиб-4

Несмотря на повреждения, оба аэропорта вернулись к работе в штатном режиме. Это уже второе землетрясение в этом районе за последние две недели. Прошлое унесло жизни 14 человек (подробнее здесь).

# Землетрясение # Фотофакт

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