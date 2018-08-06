Землетрясение магнитудой 6,6 в Индонезии: 91 человек погиб

Новости Индонезии. В Индонезии растет число погибших в результате мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики констатировали гибель 91 человека. Есть ли среди погибших и пострадавших белорусы, пока неизвестно.

Природный катаклизм потряс остров Ломбок. Эпицентр подземных толчков, сила которых составила 6,6, был зафиксирован к северо-востоку от города Матарам. На острове продолжаются поиски выживших.