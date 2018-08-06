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В Южном Судане завершена 5-летняя гражданская война, унесшая жизни более 10 тысяч человек

06 августа 2018 08:51
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Новости Южного Судана. Гражданская война в Южном Судане завершена: президент и лидер повстанцев подписали соглашение о прекращении боевых действий и разделении полномочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южном Судане завершена 5-летняя гражданская война, унесшая жизни более 10 тысяч человек-1

Глава государства считает, что на этот раз договоренности приведут к успеху, так как в отличие от предыдущих попыток эта не была навязана извне. Согласно тексту документа, лидер повстанцев вернется на пост вице-президента, который он занимал до начала конфликта. Гражданская война в стране разразилась в 2013 году. Ее жертвами стали свыше 10 тысяч человек.

# Международная политика # Фотофакт

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