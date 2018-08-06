В Южном Судане завершена 5-летняя гражданская война, унесшая жизни более 10 тысяч человек

Глава государства считает, что на этот раз договоренности приведут к успеху, так как в отличие от предыдущих попыток эта не была навязана извне. Согласно тексту документа, лидер повстанцев вернется на пост вице-президента, который он занимал до начала конфликта. Гражданская война в стране разразилась в 2013 году. Ее жертвами стали свыше 10 тысяч человек.