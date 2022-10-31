Новости Египта. В Египте беспокоятся за коралловые рифы. Они находятся под угрозой из-за изменения климата и деятельности человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туризм, чрезмерный вылов рыбы и прибрежное строительство нарушают среду обитания кораллов.

Их повреждают якоря лодок, сети рыбаков и неаккуратные аквалангисты. А ведь рифы в Красном море – главная достопримечательность для дайверов, приезжающих в Египет. А значит, важная часть туристического сектора страны. Поэтому за сохранением подводного мира стараются следить: так, планируется создать специальные места для ныряльщиков и рыбаков, чтобы они не нарушали хрупкую экосистему.