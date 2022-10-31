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В Египте беспокоятся за коралловые рифы. Они находятся под угрозой из-за изменения климата

31 октября 2022 14:55
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Новости Египта. В Египте беспокоятся за коралловые рифы. Они находятся под угрозой из-за изменения климата и деятельности человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туризм, чрезмерный вылов рыбы и прибрежное строительство нарушают среду обитания кораллов.

В Египте беспокоятся за коралловые рифы. Они находятся под угрозой из-за изменения климата-1

Их повреждают якоря лодок, сети рыбаков и неаккуратные аквалангисты. А ведь рифы в Красном море – главная достопримечательность для дайверов, приезжающих в Египет. А значит, важная часть туристического сектора страны. Поэтому за сохранением подводного мира стараются следить: так, планируется создать специальные места для ныряльщиков и рыбаков, чтобы они не нарушали хрупкую экосистему.  

# Охрана природы # Фотофакт

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