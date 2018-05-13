В Монако продан суперкар Папы Римского с его автографом на капоте

На аукционе в Монако продан автомобиль Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На аукционе в Монако продан автомобиль Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальный спортивный автомобиль, созданный специально для понтифика в единственном экземпляре, ушел с молотка за 715 тысяч евро.
Суперкар выкрашен в традиционных цветах Ватикана. На капоте Папа Римский Франциск оставил личный автограф. Стоимость автомобиля почти в четыре раза превысила рыночную. Вырученные за него деньги пойдут на благотворительность.