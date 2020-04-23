Прямой эфир

В Дубае и Абу-Даби начинают работать рынки, торговые и деловые центры

23 апреля 2020 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости ОАЭ. В Дубае и Абу-Даби возобновляют работу рынки, а также торговые и деловые центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дубае и Абу-Даби начинают работать рынки, торговые и деловые центры-1

Открытие объектов пройдет в четыре этапа. Количество покупателей при этом все еще будет ограничено. Посещать магазины смогут лишь 30 % посетителей от общей пропускной способности.

В Дубае и Абу-Даби начинают работать рынки, торговые и деловые центры-4

Кроме того, уже в эти выходные, 25-26 апреля, в Абу-Даби после плановой дезинфекции на маршруты вернется общественный транспорт. В ОАЭ, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом превысило 8 тысяч.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Продажи на рынке упали на 55 %: европейские автопроизводители уже возобновляют работу
23 апреля 2020 19:10

Продажи на рынке упали на 55 %: европейские автопроизводители уже возобновляют работу

Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме
23 апреля 2020 18:53

Ситуация с коронавирусом в мире. Что происходит в Китае, Бельгии и Вьетнаме

В Испании уже в июне могут открыть пляжи
23 апреля 2020 15:01

В Испании уже в июне могут открыть пляжи