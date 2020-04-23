В Дубае и Абу-Даби начинают работать рынки, торговые и деловые центры

Новости ОАЭ. В Дубае и Абу-Даби возобновляют работу рынки, а также торговые и деловые центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие объектов пройдет в четыре этапа. Количество покупателей при этом все еще будет ограничено. Посещать магазины смогут лишь 30 % посетителей от общей пропускной способности.