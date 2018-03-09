Канаду накрыли сильные снегопады: отменены занятия в школах, закрыты детские сады

Новости Канады. На востоке Канады десятки тысяч человек остаются без электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. На востоке Канады десятки тысяч человек остаются без электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страну накрыли сильные снегопады, что стало причиной многочисленных обрывов линий электропередачи. Специалистам не удается взять ситуацию под контроль. Из-за большого количества осадков дороги ко многим регионам заблокированы. Участились дорожно-транспортные происшествия. Многие школы отменили занятия. Закрыты также детские сады.