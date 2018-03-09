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Канаду накрыли сильные снегопады: отменены занятия в школах, закрыты детские сады

09 марта 2018 15:18
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Новости Канады. На востоке Канады десятки тысяч человек остаются без электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канаду накрыли сильные снегопады: отменены занятия в школах, закрыты детские сады-1

Страну накрыли сильные снегопады, что стало причиной многочисленных обрывов линий электропередачи. Специалистам не удается взять ситуацию под контроль. Из-за большого количества осадков дороги ко многим регионам заблокированы. Участились дорожно-транспортные происшествия. Многие школы отменили занятия. Закрыты также детские сады.

# Снегопады # Фотофакт

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