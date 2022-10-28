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В дом Нэнси Пелоси ворвался неизвестный и ранил её мужа

28 октября 2022 21:06
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Новости США. Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Нападавший был вооружен молотком, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дом Нэнси Пелоси ворвался неизвестный и ранил её мужа-1

Как сообщают местные СМИ, Пелоси в этот момент дома не было. Мужчина напал на ее мужа. Подробности его ранений не сообщаются. По данным полиции, подозреваемый задержан. К расследованию инцидента подключились ФБР и полиция Капитолия. Мотив атаки выясняется. Однако уже известно, что мужчина хотел совершить нападение именно на саму Нэнси Пелоси.

Инцидент произошел менее чем за две недели до промежуточных выборов в Сенат США, на которых, как прогнозируют эксперты, Демократическая партия проиграет республиканцам. Кроме того, Пелоси считают вторым претендентом на пост будущего президента США.

# Нападение # Нэнси Пелоси # Новости США # Фотофакт

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