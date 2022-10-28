В дом Нэнси Пелоси ворвался неизвестный и ранил её мужа

Как сообщают местные СМИ, Пелоси в этот момент дома не было. Мужчина напал на ее мужа. Подробности его ранений не сообщаются. По данным полиции, подозреваемый задержан. К расследованию инцидента подключились ФБР и полиция Капитолия. Мотив атаки выясняется. Однако уже известно, что мужчина хотел совершить нападение именно на саму Нэнси Пелоси.

Инцидент произошел менее чем за две недели до промежуточных выборов в Сенат США, на которых, как прогнозируют эксперты, Демократическая партия проиграет республиканцам. Кроме того, Пелоси считают вторым претендентом на пост будущего президента США.