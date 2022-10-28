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Раскол между США и Европой всё более очевиден, санкционная авантюра для ЕС оказалась слишком дорогой

28 октября 2022 20:52
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Раскол между США и Европой все более очевиден. Санкционная авантюра для ЕС оказалась слишком дорогой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раскол между США и Европой всё более очевиден, санкционная авантюра для ЕС оказалась слишком дорогой-1

Обещанной помощи от Америки ждать не стоит. Американские компании не смогут увеличить поставки нефти и газа в Европу, чтобы помочь ей справиться с энергокризисом предстоящей зимой. Притом, что тот американский газ, который все-таки достигает берегов Европы, обходится европейским потребителям весьма недешево. Об этом уже открыто говорят во Франции. Глава Минэкономики страны заявил, что Вашингтон намерен установить американское господство в мировой экономике за счет ослабления европейских стран. Однако, как считают эксперты, в итоге это может привести к торговой войне между Европой и США. И когда-то союзники могут погрязнуть во внутренних конфликтах.

# Международная политика # Фотофакт

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