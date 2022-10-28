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Джо Байден назвал, кто виноват в экономическом кризисе США

28 октября 2022 20:39
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Новости США. Президент США Джо Байден назвал, кто виноват в экономическом кризисе внутри страны. На этот раз это не Россия и даже не Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден назвал, кто виноват в экономическом кризисе США-1

По словам главы Белого дома, он получил «экономику в руинах» от Дональда Трампа. Как считает Байден, показатель безработицы в США при бывшем президенте был наихудший – почти 16,5 %. В то время как нынешняя ситуация выглядит гораздо лучше. Безработица находится на уровне 3,5 %, и даже снижается цена на топливо. Правда, Байден забыл сказать, что в 2022 году инфляция в США побила 40-летний рекорд. А ставка по ипотеке на 30 лет достигла почти 7 %, хотя раньше была в два раза меньше. Кроме того, США израсходовали половину стратегического запаса нефти.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

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