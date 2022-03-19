Российская авиация за ночь уничтожила 69 военных объектов Украины

Воздушно-космические силы России наносят ракетные удары по опорным пунктам украинских националистов, рассказали в российском Минобороны. В ведомстве подчеркивают: армия уничтожает только военные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники.

Читайте также:

Народная милиция ДНР: под обстрелы попали 14 населённых пунктов республики, 4 мирных граждан погибли

Глава Пентагона заявил, что США не будут участвовать в боевых действиях в Украине

«Хоть в меня стреляйте, но в жену хоть не стреляйте». Очевидец об украинских военных