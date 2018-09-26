Трамп пообещал ввести новые санкции против Ирана

Новости США. Вашингтон продолжит оказывать давление на Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Об этом во время выступления на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп также обвинил их в разжигании конфликта в Сирии. В свою очередь президент Ирана, выступая на Генассамблее, заявил, что США не скрывают планов свергнуть его правительство, но при этом приглашают Тегеран участвовать в переговорах. По словам Хасана Рухани, «начало диалога с Америкой возможно после прекращения угроз и снятия всех санкций, которые нарушают принципы международного права».