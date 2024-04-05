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В Дании уволили командующего ВС за сокрытие проблем с вооружением

05 апреля 2024 11:10
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Плачевное состояние армии Дании стоило поста командующему Вооруженных сил Королевства. Министерство обороны со скандалом уволило его за то, что он скрывал возникшие там проблемы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании уволили командующего ВС за сокрытие проблем с вооружением-1

Они довольно громко всплыли после провала миссии королевского флота в Красном море. Туда был отправлен крупный современный фрегат, оснащенный якобы по последнему слову техники, чтобы охранять проходящие там суда от атак хуситов. Но вместо этого ему самому пришлось спасаться бегством, из-за, как выяснилось, неработающих ракетных установок.

В Дании уволили командующего ВС за сокрытие проблем с вооружением-4

Айвер Уитфельдт Суне Лунд, офицер королевских ВМС Дании:
У нас действительно произошел некоторый сбой в системе, что очень осложнило нашу миссию. Но мы не оставались беззащитными. Нам просто пришлось задействовать другое вооружение. Поэтому мы смогли обеспечить безопасность корабля.

В Дании уволили командующего ВС за сокрытие проблем с вооружением-7

Действительно для отражения ракетных атак хуситов были задействованы пушки. Но и тут произошла осечка. Так как половина выпущенных снарядов взорвались, не долетев до цели. Но на этом неприятности для командующего Вооруженными силами не закончились.

Эффект разорвавшейся бомбы произвело сообщение о закрытии датского пролива, который является одним из самых оживленных морских путей в мире, и основным выходом к Балтийскому морю. И все из-за того, что опять произошел сбой в работе ракетной установки. Правда, уже на другом военном корабле: она не произвела залп по команде. Опасаясь, что система может выстрелить в любой момент, экипаж потребовал в целях безопасности закрыть не только судоходство в этом районе, но и воздушное пространство над ним.

# Международная политика # Новости Дании

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