Британские машинисты поездов не вышли на работу – забастовка

Британию вновь сотрясают забастовки. На этот раз не вышли на работу машинисты поездов. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стачке принимают участие несколько десятков тысяч работников. Профсоюз транспортников, организатор акции протеста, призвал британцев сегодня отказаться от поездок, потому что отменено более тысячи поездов. Руководство железных дорог отказывается идти навстречу требованиям бастующих.

По их словам, для того чтобы повысить зарплату, необходимы большие средства, которых нет. Забастовка продлится до завтрашнего утра, однако железнодорожники продолжат борьбу за свои права и дальше. Масштабная стачка, которая, по словам профсоюза, полностью парализует Британию, намечена на ближайший понедельник, 8 апреля.