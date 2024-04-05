В случае победы на президентских выборах Дональд Трамп выведет США из НАТО

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что в случае выигрыша экс-лидера Штатов на ближайших президентских выборах США могут покинуть НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Болтон полагает, что Дональд Трамп действительно намерен покинуть Альянс, а не только пытается заставить страны увеличить взносы в НАТО. Трамп уже подал сигнал, что если он победит на президентских выборах, то сможет созвать встречу на высшем уровне по НАТО, на которой будет обсуждено будущее объединения.

Он также выражал свое неудовлетворение деятельностью НАТО и грозился выйти из организации, если ее европейские лидеры не возьмут на себя больше финансовой ответственности.