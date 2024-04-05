Прямой эфир

В случае победы на президентских выборах Дональд Трамп выведет США из НАТО

05 апреля 2024 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что в случае выигрыша экс-лидера Штатов на ближайших президентских выборах США могут покинуть НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Болтон полагает, что Дональд Трамп действительно намерен покинуть Альянс, а не только пытается заставить страны увеличить взносы в НАТО. Трамп уже подал сигнал, что если он победит на президентских выборах, то сможет созвать встречу на высшем уровне по НАТО, на которой будет обсуждено будущее объединения. 

Он также выражал свое неудовлетворение деятельностью НАТО и грозился выйти из организации, если ее европейские лидеры не возьмут на себя больше финансовой ответственности.

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль приостановил работу 28 посольств в разных странах из-за иранских угроз
05 апреля 2024 10:20

Израиль приостановил работу 28 посольств в разных странах из-за иранских угроз

В Германии заявили о самой радикальной военной реформе с холодной войны
05 апреля 2024 10:09

В Германии заявили о самой радикальной военной реформе с холодной войны

Япония вводит запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию
05 апреля 2024 09:48

Япония вводит запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию

Дважды раненый пулеметчик РФ в одиночку уничтожил 27 бойцов ВСУ в зоне СВО
05 апреля 2024 09:34

Дважды раненый пулеметчик РФ в одиночку уничтожил 27 бойцов ВСУ в зоне СВО

Первый пациент с почкой свиньи выписан из больницы в США
05 апреля 2024 09:06

Первый пациент с почкой свиньи выписан из больницы в США

Злоумышленник напал с ножом на губернатора Мурманской области
05 апреля 2024 08:51

Злоумышленник напал с ножом на губернатора Мурманской области

NYT: Украина не будет приглашена в НАТО, невзирая на наступление войск РФ
05 апреля 2024 08:37

NYT: Украина не будет приглашена в НАТО, невзирая на наступление войск РФ

СК России: есть связь между терактом в «Крокусе» и СВО
05 апреля 2024 08:20

СК России: есть связь между терактом в «Крокусе» и СВО

Медведев заявил, что надо давать премию за каждого убитого натовца
05 апреля 2024 08:08

Медведев заявил, что надо давать премию за каждого убитого натовца

14 человек погибли в аварии с автобусом в Боливии
05 апреля 2024 07:35

14 человек погибли в аварии с автобусом в Боливии

В США опубликовали архивные обещания НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ
05 апреля 2024 07:32

В США опубликовали архивные обещания НАТО не вмешиваться в дела РФ и СНГ

МО РФ: над территорией России ПВО уничтожили 53 беспилотника ВСУ за ночь
05 апреля 2024 07:22

МО РФ: над территорией России ПВО уничтожили 53 беспилотника ВСУ за ночь