Израиль приостановил работу 28 посольств в разных странах из-за иранских угроз

В результате ответных угроз со стороны Ирана Израиль временно приостановил деятельность 28 дипломатических учреждений по всему миру. Об этом сообщает Sky News-Arabiya, пишет ТАСС.

Это случилось после обещания Ирана дать ответ на атаку на консульство в Дамаске, ответственность за которую приписывают Израилю. Израильский МИД в сотрудничестве с военными принял решение эвакуировать часть своих посольств.

Однако официальный представитель МИД Израиля не стал комментировать информацию о вероятной эвакуации.

Аятолла Али Хаменеи, лидер Ирана, отметил, что в Израиле будут жалеть о принятом им решении напасть на иранское посольство. В Израиле не признали ответственности за нападение, но при этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркивает, что Израиль действует против Ирана и его сторонников в регионе.