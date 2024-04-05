Прямой эфир

Израиль приостановил работу 28 посольств в разных странах из-за иранских угроз

05 апреля 2024 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В результате ответных угроз со стороны Ирана Израиль временно приостановил деятельность 28 дипломатических учреждений по всему миру. Об этом сообщает Sky News-Arabiya, пишет ТАСС.

Это случилось после обещания Ирана дать ответ на атаку на консульство в Дамаске, ответственность за которую приписывают Израилю. Израильский МИД в сотрудничестве с военными принял решение эвакуировать часть своих посольств.

Однако официальный представитель МИД Израиля не стал комментировать информацию о вероятной эвакуации. 

Аятолла Али Хаменеи, лидер Ирана, отметил, что в Израиле будут жалеть о принятом им решении напасть на иранское посольство. В Израиле не признали ответственности за нападение, но при этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркивает, что Израиль действует против Ирана и его сторонников в регионе.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии заявили о самой радикальной военной реформе с холодной войны
05 апреля 2024 10:09

В Германии заявили о самой радикальной военной реформе с холодной войны

Япония вводит запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию
05 апреля 2024 09:48

Япония вводит запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию

Дважды раненый пулеметчик РФ в одиночку уничтожил 27 бойцов ВСУ в зоне СВО
05 апреля 2024 09:34

Дважды раненый пулеметчик РФ в одиночку уничтожил 27 бойцов ВСУ в зоне СВО