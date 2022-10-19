Новости Дании. В Дании резко выросло число магазинных краж. Причем там стали воровать практически все – от зубной пасты до продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не быть пойманным, датчане проявляют изобретательность. Вскрывают упаковку, достают содержимое, а затем пустую возвращают на полку. Владельцы магазинов и продавцы считают, что проблема воровства возникла из-за высоких цен. Инфляция в сентябре впервые за 40 лет достигла 10 %.