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В Дании резко выросло число магазинных краж

19 октября 2022 11:56
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Новости Дании. В Дании резко выросло число магазинных краж. Причем там стали воровать практически все – от зубной пасты до продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании резко выросло число магазинных краж-1

Чтобы не быть пойманным, датчане проявляют изобретательность. Вскрывают упаковку, достают содержимое, а затем пустую возвращают на полку. Владельцы магазинов и продавцы считают, что проблема воровства возникла из-за высоких цен. Инфляция в сентябре впервые за 40 лет достигла 10 %.

# Кража # Новости Дании # Фотофакт

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