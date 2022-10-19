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Польша закупит у Южной Кореи крупную партию вооружения

19 октября 2022 11:52
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Новости Польши. Польша укрепляет армию. Варшава закупит почти 300 комплексов ракетного вооружения производства Южной Кореи. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Первые установки, способные поражать цели от 80 до 290 километров, польская армия получит уже в следующем году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша закупит у Южной Кореи крупную партию вооружения-1

Кроме того, сегодня Польше передана первая партия южнокорейской бронетехники и артустановок, заказанных ранее. Между Варшавой и Сеулом был заключен крупный военный контракт. Согласно договоренностям, в общей сложности польская сторона получит 1 000 современных танков и около 700 самоходных гаубиц. Помимо этого, военная авиация пополнится несколькими десятками южнокорейских истребителей.

# Международная политика # Фотофакт

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