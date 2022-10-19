Польша закупит у Южной Кореи крупную партию вооружения

Новости Польши. Польша укрепляет армию. Варшава закупит почти 300 комплексов ракетного вооружения производства Южной Кореи. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Первые установки, способные поражать цели от 80 до 290 километров, польская армия получит уже в следующем году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.