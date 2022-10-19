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В Венесуэле растёт число жертв наводнений и оползней

19 октября 2022 09:24
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Новости Венесуэлы. Еще три человека погибли в результате наводнений в Венесуэле. Из-за сильных ливней, которые несколько дней идут в центральной части страны, произошел прорыв плотины. Потоки камней, грязи и поваленных деревьев обрушились на город Маракай, разрушив десятки домов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле растёт число жертв наводнений и оползней-1

По сообщению властей, повреждены около 50 зданий. Под обломками остаются люди, которых пытаются найти спасатели. Это уже не первый погодный катаклизм в Венесуэле за последнее время. Проливные дожди в штате Арагуа унесли жизни десятков людей и сотни оставили без крова. 54 человека погибли в городе Лас-Техериас после того, как оползни, вызванные ливнями, завалили дома.

# Наводнение # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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