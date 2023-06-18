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В Дании на фестиваль воздушных змеев собрались 5 тысяч гостей

18 июня 2023 10:32
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Новости Дании. На западном побережье Дании проходит один из крупнейших в мире фестивалей воздушных змеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании на фестиваль воздушных змеев собрались 5 тысяч гостей-1

Он зародился 38 лет назад и теперь влечет романтиков со всего мира. На этот раз на праздник ветра, изобретательности и неба собралось около 5 тысяч гостей. Среди участников представители Франции, Испании, Норвегии, Южной Америки и впервые из Китая. Он является родиной воздушных змеев. Там о них известно уже более 2 тысяч лет назад. Продуваемые ветрами Северного моря пляжи Дании идеальное место для запуска воздушных змеев самых причудливых форм, конструкций и образов.

# Фестиваль # Новости Дании # Фотофакт

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