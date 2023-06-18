В Дании на фестиваль воздушных змеев собрались 5 тысяч гостей

Он зародился 38 лет назад и теперь влечет романтиков со всего мира. На этот раз на праздник ветра, изобретательности и неба собралось около 5 тысяч гостей. Среди участников представители Франции, Испании, Норвегии, Южной Америки и впервые из Китая. Он является родиной воздушных змеев. Там о них известно уже более 2 тысяч лет назад. Продуваемые ветрами Северного моря пляжи Дании идеальное место для запуска воздушных змеев самых причудливых форм, конструкций и образов.