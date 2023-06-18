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ВС РФ успешно применили новейшие БПЛА «Привет-82» и уничтожили цель в зоне СВО

18 июня 2023 09:58
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Беспилотник-камикадзе «Привет-82»  совершил успешную вылазку на укрепленный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации РФ. Информация получена от конструкторского бюро (КБ) «Око», пишет ТАСС.

Первое применение «Привет-82»  в реальных условиях было осуществлено некоторое время назад, когда он стартовал на удалении около 12 км от цели. Уникальная технология «подхват» обеспечивает управление беспилотником, который запускается с тыла и устремляется к целевой точке. БПЛА не обнаруживается радиоэлектронной разведкой противника, так как перемещается в режиме радиомолчания. После этого, взяв управление на себя, оператор наводит беспилотник на цель. 

Управляющий, который использовал «Привет-82», был обучен профессионалами из КБ «Око» и имел за плечами всего один день опыта управления беспилотником. Все обучение заняло пять дней, а команда запуска никогда ранее не летала на этом дроне. 

«Привет-82» имеет радиус действия до 30 км, скорость до 140 км/ч и способен нести полезную нагрузку до 5,5 кг. Он разработан для использования в контрбатарейной борьбе и штурме укреплений.
 

# Международная политика

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