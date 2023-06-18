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Песков сообщил, что задача России по демилитаризации Украины практически выполнена

18 июня 2023 10:14
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Украина применяет все меньше своего оружия, и задача по ее демилитаризации фактически завершена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в последнее время Украина все чаще рассчитывает на системы вооружения, которые поставляют страны Запада. Лидер России Владимир Путин также отметил важность демилитаризации Украины с практической точки зрения, указав, что вскоре оборонно-промышленный комплекс страны прекратит свое существование, потому что все боеприпасы, оружие и оборудование поставляются из-за рубежа.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Путин

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