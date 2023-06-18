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Путин заявил, что главком ВСУ Залужный может быть за границей

18 июня 2023 09:40
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Возможно, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится за границей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с военными журналистами, пишет РИА Новости.

Он отметил, что это лучше уточнить у самого Залужного, но предполагает, что тот может находиться за пределами страны. В свою очередь военный корреспондент задал вопрос о том, знает ли президент о местонахождении Залужного, на что Путин ответил, что не исключает возможности ошибки. 

В последнее время Залужный не появлялся в публичном поле после атак российской армии на военные объекты в Украине. Представитель хакерской группы «Джокер ДНР» заявил в мае со ссылкой на свои источники в ВСУ, что главнокомандующий прошел сложные операции и из-за состояния здоровья может покинуть свой пост. 

Первые вопросы о местонахождении Залужного возникли после сообщения НАТО 10 мая о его невозможности выступить перед членами военного комитета объединения даже по видеосвязи.

# Международная политика # Владимир Путин # Валерий Залужный

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