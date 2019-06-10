В Далласе строительный кран упал на жилой дом: полностью разрушено несколько квартир

Новости США. В США строительный кран упал на жилой дом: один человек погиб, еще как минимум шесть пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в центре Далласа.
Новости США. В США строительный кран упал на жилой дом: один человек погиб, еще как минимум шесть пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в центре Далласа.
Кран пробил в здании огромную дыру, разрушив около 10 квартир. Затем упал на гараж. В результате повреждены несколько автомобилей. По предварительным данным, причина случившегося – сильный ветер. Ранее национальная метеорологическая служба предупреждала о надвигающейся грозе и возможном шторме.
Пострадавшие находятся в больнице. Состояние некоторых оценивается как критическое.