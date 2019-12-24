В Чили пройдёт референдум по замене Конституции, принятой ещё при Пиночете

Новости Чили. Президент Чили одобрил референдум по вопросу замены Конституции, которая была принята во времена чилийского диктатора Аугусто Пиночета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий документ глава государства подписал 23 декабря. Голосование назначено на 26 апреля 2020 года. Граждане страны должны будут решить, нужна ли новая Конституция, и какой государственный орган ее будет принимать в случае положительного ответа на первый вопрос.