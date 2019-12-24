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В Чили пройдёт референдум по замене Конституции, принятой ещё при Пиночете

24 декабря 2019 08:12
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Новости Чили. Президент Чили одобрил референдум по вопросу замены Конституции, которая была принята во времена чилийского диктатора Аугусто Пиночета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили пройдёт референдум по замене Конституции, принятой ещё при Пиночете-1

Соответствующий документ глава государства подписал 23 декабря. Голосование назначено на 26 апреля 2020 года. Граждане страны должны будут решить, нужна ли новая Конституция, и какой государственный орган ее будет принимать в случае положительного ответа на первый вопрос.

В Чили пройдёт референдум по замене Конституции, принятой ещё при Пиночете-3

Замена основного закона государства была одним из требований недавних протестов в Чили, связанных с повышением цен на проезд в метро Сантьяго.

# Конституция

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