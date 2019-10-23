В Чили из-за беспорядков погибли не менее 15 человек, свыше 2,5 тысяч задержаны

Новости Чили. В Чили автомобиль наехал на группу демонстрантов: 2 человека погибли, еще 17 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водителя легковушки задержали.

Отметим, протесты в стране начались в начале месяца после повышения цен на проезд в метро. Чуть позже мирные акции переросли в столкновения с полицией. По последним данным, в результате беспорядков погибли не менее 15 человек. Свыше 2,5 тысяч были задержаны.

Минувшей ночью тысячи демонстрантов вышли на улицы города Сантьяго. Чтобы разогнать протестующих, полиция применила слезоточивый газ. Из-за напряженной ситуации власти четвертый день подряд вводят в регионе комендантский час. В нескольких городах страны объявлен режим чрезвычайного положения.