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Улицы Каира затопило из-за сильных дождей

23 октября 2019 08:25
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Новости Египта. В Каире из-за непогоды отменили занятия в школах и университетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне на столицу обрушились сильные дожди.

Улицы Каира затопило из-за сильных дождей-1

В результате подтопленными оказались десятки улиц, автомагистралей и тоннелей. На дорогах – многокилометровые пробки. Ливень затопил и подземный этаж одного из терминалов столичного аэропорта. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продолжатся как минимум до конца недели.

Улицы Каира затопило из-за сильных дождей-4

Улицы Каира затопило из-за сильных дождей-6

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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