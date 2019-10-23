Улицы Каира затопило из-за сильных дождей

Новости Египта. В Каире из-за непогоды отменили занятия в школах и университетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне на столицу обрушились сильные дожди.

В результате подтопленными оказались десятки улиц, автомагистралей и тоннелей. На дорогах – многокилометровые пробки. Ливень затопил и подземный этаж одного из терминалов столичного аэропорта. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продолжатся как минимум до конца недели.