Итоги по Brexit: в каком случае Великобритания может покинуть ЕС

Новости Великобритании. Победа и поражение Бориса Джонсона. Британские парламентарии приняли во втором чтении законопроект о Brexit, но отказались рассматривать вопрос о его ратификации в трехдневный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге премьер-министр приостановил рассмотрение документа. Теперь выход Соединенного Королевства из ЕС произойдет 31 октября только в том случае, если лидеры стран Евросоюза откажутся дать британцам новую отсрочку. В случае продления срока Brexit в стране в ближайшее время пройдут всеобщие выборы.