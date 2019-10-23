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Итоги по Brexit: в каком случае Великобритания может покинуть ЕС

23 октября 2019 08:28
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Новости Великобритании. Победа и поражение Бориса Джонсона. Британские парламентарии приняли во втором чтении законопроект о Brexit, но отказались рассматривать вопрос о его ратификации в трехдневный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге премьер-министр приостановил рассмотрение документа. Теперь выход Соединенного Королевства из ЕС произойдет 31 октября только в том случае, если лидеры стран Евросоюза откажутся дать британцам новую отсрочку. В случае продления срока Brexit в стране в ближайшее время пройдут всеобщие выборы.

Итоги по Brexit: в каком случае Великобритания может покинуть ЕС -1

# Международная политика # Фотофакт

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