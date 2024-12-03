Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19

Американские конгрессмены заявили, что коронавирус, скорее всего, является лабораторным, согласно докладу подкомитета по коронавирусам. Об этом пишет РИА Новости.

Они считают, что вирус возник в одной из лабораторий в Ухане и получил распространение в результате утечки.

Аргументы конгрессменов таковы: вирус обладает уникальными биологическими характеристиками, все случаи заболевания COVID-19 начинались с одной инфекции, в Ухане находится лаборатория с недостаточным уровнем биобезопасности, а ученые в этой лаборатории заболели до вспышки COVID-19 на рынке диких животных.