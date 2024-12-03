Премьер Грузии: за беспорядками в Тбилиси стоят представители оппозиции и НПО

Четвертая попытка оппозиции устроить в Грузии революцию провалилась. Об этом заявил премьер-министр страны. Ираклий Кобахидзе отметил и то, что властям известно, кто снабжал демонстрантов специальными очками, защищающими от слезоточивого газа, покупали им пиротехнику и прочий инвентарь. За этим стоят представители оппозиционных партий, а также неправительственных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако все их усилия и скоординированные западом попытки повторить в Грузии сценарий украинского Евромайдана потерпели сокрушительный провал. Глава кабмина заверил, что никому из тех, кто стоял за организацией беспорядков не удастся уйти от ответственности. Напомним, протесты оппозиции в Грузии не прекращаются с 28 ноября, после того как глава правительства заявил о приостановке рассмотрения вопроса касательно переговоров по членству страны в Евросоюзе. Погромщики использовали петарды, камни и бутылки. При наведении порядка пострадали более 110 полицейских. Свыше 200 человек задержаны.