Прямой эфир

Премьер Грузии: за беспорядками в Тбилиси стоят представители оппозиции и НПО

03 декабря 2024 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Четвертая попытка оппозиции устроить в Грузии революцию провалилась. Об этом заявил премьер-министр страны. Ираклий Кобахидзе отметил и то, что властям известно, кто снабжал демонстрантов специальными очками, защищающими от слезоточивого газа, покупали им пиротехнику и прочий инвентарь. За этим стоят представители оппозиционных партий, а также неправительственных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Грузии: за беспорядками в Тбилиси стоят представители оппозиции и НПО-2

Однако все их усилия и скоординированные западом попытки повторить в Грузии сценарий украинского Евромайдана потерпели сокрушительный провал. Глава кабмина заверил, что никому из тех, кто стоял за организацией беспорядков не удастся уйти от ответственности. Напомним, протесты оппозиции в Грузии не прекращаются с 28 ноября, после того как глава правительства заявил о приостановке рассмотрения вопроса касательно переговоров по членству страны в Евросоюзе. Погромщики использовали петарды, камни и бутылки. При наведении порядка пострадали более 110 полицейских. Свыше 200 человек задержаны.

# Международная политика # Новости Грузии

Другие новости рубрики

Все новости
Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19
03 декабря 2024 13:12

Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19

Экскаватор стал причиной разрыва интернет-кабеля между Швецией и Финляндией
03 декабря 2024 11:16

Экскаватор стал причиной разрыва интернет-кабеля между Швецией и Финляндией

Латвийские животноводы устроили акцию протеста
03 декабря 2024 10:40

Латвийские животноводы устроили акцию протеста