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Во второй раз за неделю туристы во Франции пострадали от удара молнии

10 августа 2017 05:29
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Новости Франции. На юго-востоке Франции шесть британских туристов получили травмы из-за удара молнии. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы. Их жизни вне опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй раз за неделю туристы во Франции пострадали от удара молнии-1

Это уже второй случай за неделю. Ранее от разряда молнии пострадали 8 подростков. Один из мальчиков до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. У него была остановка сердца.

# Удар молнии

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