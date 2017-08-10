Во второй раз за неделю туристы во Франции пострадали от удара молнии

Новости Франции. На юго-востоке Франции шесть британских туристов получили травмы из-за удара молнии. Четверо взрослых и двое детей госпитализированы. Их жизни вне опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже второй случай за неделю. Ранее от разряда молнии пострадали 8 подростков. Один из мальчиков до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. У него была остановка сердца.