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В Черногории мужчина захватил отделение банка и угрожал взорвать его

28 декабря 2021 17:51
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Новости Черногории. В Черногории мужчина захватил отделение банка и угрожал взорвать его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он требовал вернуть деньги работникам одного из предприятий.  

В Черногории мужчина захватил отделение банка и угрожал взорвать его-1

По его мнению, банк обманул и ограбил их. Он выпустил видеообращение, в котором объяснил мотивы поступка и в подтверждение угрозы показал некое взрывное устройство и бутылки с коктейлем Молотова. Полиция на всякий случай эвакуировала жильцов дома, в котором находилось отделения банка.  

# Взрыв # Фотофакт

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