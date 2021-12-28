Новости Черногории. В Черногории мужчина захватил отделение банка и угрожал взорвать его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он требовал вернуть деньги работникам одного из предприятий.

По его мнению, банк обманул и ограбил их. Он выпустил видеообращение, в котором объяснил мотивы поступка и в подтверждение угрозы показал некое взрывное устройство и бутылки с коктейлем Молотова. Полиция на всякий случай эвакуировала жильцов дома, в котором находилось отделения банка.