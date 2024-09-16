В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и учителей

В Челябинске один из школьников набросился на учеников и учителей с молотком, рассказал глава региона Алексей Текслер. Происшествие случилось в школе № 68. Об этом пишет РИА Новости.

В результате инцидента пострадали четыре человека: три подростка и один взрослый, все они в стабильном тяжелом состоянии госпитализированы.

Правоохранительными органами проводятся оперативно-следственные действия, ситуацию взял под личный контроль губернатор. Уголовные дела возбуждены по статьям об организации убийства и халатности.