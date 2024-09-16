Прямой эфир

В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и учителей

16 сентября 2024 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Челябинске один из школьников набросился на учеников и учителей с молотком, рассказал глава региона Алексей Текслер. Происшествие случилось в школе № 68. Об этом пишет РИА Новости.

В результате инцидента пострадали четыре человека: три подростка и один взрослый, все они в стабильном тяжелом состоянии госпитализированы.

Правоохранительными органами проводятся оперативно-следственные действия, ситуацию взял под личный контроль губернатор. Уголовные дела возбуждены по статьям об организации убийства и халатности.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
На Трампа совершена еще одна попытка покушения
16 сентября 2024 07:37

На Трампа совершена еще одна попытка покушения

Население Греции может сократиться на четверть к 2070 году – эксперты
16 сентября 2024 07:20

Население Греции может сократиться на четверть к 2070 году – эксперты

Порывы ветра до 90 км/ч – тропический шторм обрушился на побережье Мексики
16 сентября 2024 07:20

Порывы ветра до 90 км/ч – тропический шторм обрушился на побережье Мексики