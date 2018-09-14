Прямой эфир

В Греции при обрушении скалы на пляже пострадали 7 человек, в том числе дети: ЧП попало на видео

14 сентября 2018 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. На популярном греческом пляже Навайо обрушилась скала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за падения камней перевернулись несколько лодок.

В Греции при обрушении скалы на пляже пострадали 7 человек, в том числе дети: ЧП попало на видео-1

В результате ЧП пострадали 7 человек. В их числе оказались несколько детей. Травмированным туристам медицинскую помощь оказали на месте. В основном, у пострадавших диагностированы ушибы и ссадины. Лишь одну путешественницу пришлось госпитализировать из-за повреждения спины.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

# Природные явления # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВВС США перебазированы в безопасные зоны из-за надвигающегося урагана «Флоренс»
13 сентября 2018 11:22

ВВС США перебазированы в безопасные зоны из-за надвигающегося урагана «Флоренс»

В Китае внедорожник протаранил толпу: число жертв выросло до 11
13 сентября 2018 11:14

В Китае внедорожник протаранил толпу: число жертв выросло до 11

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России на полгода
13 сентября 2018 11:09

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России на полгода