В Греции при обрушении скалы на пляже пострадали 7 человек, в том числе дети: ЧП попало на видео

Новости Греции. На популярном греческом пляже Навайо обрушилась скала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за падения камней перевернулись несколько лодок.

В результате ЧП пострадали 7 человек. В их числе оказались несколько детей. Травмированным туристам медицинскую помощь оказали на месте. В основном, у пострадавших диагностированы ушибы и ссадины. Лишь одну путешественницу пришлось госпитализировать из-за повреждения спины.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.