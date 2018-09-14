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Около 40 взрывов и пожары в жилых домах в США: вероятно, произошёл прорыв газопровода

14 сентября 2018 08:21
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Новости США. Около 40 взрывов прогремели в жилых домах двух американских городов из-за возможного прорыва газопровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники экстренных служб зафиксировали еще порядка 30 случаев утечки газа.

Около 40 взрывов и пожары в жилых домах в США: вероятно, произошёл прорыв газопровода-1

В результате инцидентов один человек погиб. Свыше 10 получили различные травмы. Пострадавшие находятся в больницах.

В целях обеспечения безопасности правоохранители предложили жителям сразу нескольких городов покинуть свои дома и не пользоваться бытовой техникой. В качестве меры предосторожности местная электрическая компания обесточила всю сеть. Специалисты устанавливают причины ЧП.

# Пожар # Фотофакт

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