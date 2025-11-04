В США в результате многочисленных инцидентов со стрельбой за выходные погибли более 100 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перестрелки происходили на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Так, в Кливленде ранили участников вечеринки в арендованном коттедже, а в Миннесоте был зафиксирован случай стрельбы возле одного из баров. Всего за выходные произошло более 250 таких инцидентов. Среди пострадавших есть подростки.