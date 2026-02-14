В центре Парижа вооружённый ножом мужчина напал на полицейских

В Париже произошло чрезвычайное происшествие. В центре французской столицы вооруженный ножом мужчина напал на полицейских. Один из стражей порядка получил ранения, второму пришлось применить оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавший получил два огнестрельных ранения в грудь, был доставлен в больницу в критическом состоянии, где вскоре скончался. Следователи выяснили личность злоумышленника – это 48-летний житель пригорода Парижа, ранее осужденный за попытку убийства полицейских в Бельгии. Он находился под административным надзором в рамках мер по предотвращению терроризма и был внесен в список потенциально опасных.