Прямой эфир

В центре Парижа вооружённый ножом мужчина напал на полицейских

14 февраля 2026 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже произошло чрезвычайное происшествие. В центре французской столицы вооруженный ножом мужчина напал на полицейских. Один из стражей порядка получил ранения, второму пришлось применить оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Парижа вооружённый ножом мужчина напал на полицейских-2

Нападавший получил два огнестрельных ранения в грудь, был доставлен в больницу в критическом состоянии, где вскоре скончался. Следователи выяснили личность злоумышленника – это 48-летний житель пригорода Парижа, ранее осужденный за попытку убийства полицейских в Бельгии. Он находился под административным надзором в рамках мер по предотвращению терроризма и был внесен в список потенциально опасных. 

# Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров
14 февраля 2026 07:37

Грецию вновь сотрясают масштабные акции протеста фермеров

10 кг пончиков топят лучше, чем древесина! Блогер из Польши нашёл альтернативный источник обогрева жилья
13 февраля 2026 17:57

10 кг пончиков топят лучше, чем древесина! Блогер из Польши нашёл альтернативный источник обогрева жилья

Украинский конфликт, Иран, ИИ. Что обсуждают на Мюнхенской конференции по безопасности?
13 февраля 2026 17:26

Украинский конфликт, Иран, ИИ. Что обсуждают на Мюнхенской конференции по безопасности?