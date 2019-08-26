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Рейсовый автобус перевернулся в Китае. Погибли 7 человек

26 августа 2019 11:36
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Новости Китая. В Китае перевернулся рейсовый автобус: 7 человек погибли, более 10-ти получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейсовый автобус перевернулся в Китае. Погибли 7 человек -1

Все пострадавшие доставлены в больницу. Авария произошла на автодороге в провинции Гуандун на юге страны. По неустановленным пока причинам водитель потерял управление и вылетел с трассы.

Рейсовый автобус перевернулся в Китае. Погибли 7 человек -4

Всего в транспортном средстве находилось около 50 пассажиров. На месте продолжают работать спасатели. Полиция проводит расследование случившегося.

Рейсовый автобус перевернулся в Китае. Погибли 7 человек -7

Рейсовый автобус перевернулся в Китае. Погибли 7 человек -9

# Авария в Китае # Фотофакт

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