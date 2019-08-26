Рейсовый автобус перевернулся в Китае. Погибли 7 человек

Новости Китая. В Китае перевернулся рейсовый автобус: 7 человек погибли, более 10-ти получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Авария произошла на автодороге в провинции Гуандун на юге страны. По неустановленным пока причинам водитель потерял управление и вылетел с трассы.