Рейсовый автобус перевернулся в Китае. Погибли 7 человек

Новости Китая. В Китае перевернулся рейсовый автобус: 7 человек погибли, более 10-ти получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Китае перевернулся рейсовый автобус: 7 человек погибли, более 10-ти получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Авария произошла на автодороге в провинции Гуандун на юге страны. По неустановленным пока причинам водитель потерял управление и вылетел с трассы.
Всего в транспортном средстве находилось около 50 пассажиров. На месте продолжают работать спасатели. Полиция проводит расследование случившегося.