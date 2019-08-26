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В Швейцарии во время крушения легкового самолёта погибли 3 человека

26 августа 2019 08:14
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Новости Швейцарии. В Швейцарии по меньшей мере три человека, в том числе ребенок, погибли при крушении легкого самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швейцарии во время крушения легкового самолёта погибли 3 человека-1

Трагедия произошла на перевале Симплон. Воздушное судно поднялось в воздух с аэродрома в кантоне Вале и взяло курс на Италию, однако вблизи границы упало и загорелось.

В Швейцарии во время крушения легкового самолёта погибли 3 человека-4

Причины крушения пока не установлены. На место происшествия выехали медики и пожарные. Полиция начала расследование.

В Швейцарии во время крушения легкового самолёта погибли 3 человека-7

В Швейцарии во время крушения легкового самолёта погибли 3 человека-9

# Крушение # Фотофакт

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