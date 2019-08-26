В Швейцарии во время крушения легкового самолёта погибли 3 человека

Новости Швейцарии. В Швейцарии по меньшей мере три человека, в том числе ребенок, погибли при крушении легкого самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла на перевале Симплон. Воздушное судно поднялось в воздух с аэродрома в кантоне Вале и взяло курс на Италию, однако вблизи границы упало и загорелось.