Во Франции завершается саммит «Большой семерки»

Новости Франции. Во французском Биаррице 26 августа завершающий день саммита «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня – сотрудничество с Африкой, борьба с терроризмом, экология и климатические изменения. Накануне лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии активно обсуждали такие вопросы как возвращение России в «восьмерку», выход Великобритании из Евросоюза, а также иранская ядерная сделка.