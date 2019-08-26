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Во Франции завершается саммит «Большой семерки»

26 августа 2019 08:31
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Новости Франции. Во французском Биаррице 26 августа завершающий день саммита «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции завершается саммит «Большой семерки»-1

На повестке дня – сотрудничество с Африкой, борьба с терроризмом, экология и климатические изменения. Накануне лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии активно обсуждали такие вопросы как возвращение России в «восьмерку», выход Великобритании из Евросоюза, а также иранская ядерная сделка.  

Во Франции завершается саммит «Большой семерки»-4

Как сообщил лидер Франции Эммануэль Макрон, из-за разногласий между участниками по итогам саммита не будет подписан итоговый документ.

Во Франции завершается саммит «Большой семерки»-7

Во Франции завершается саммит «Большой семерки»-9

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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