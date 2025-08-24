«Барселона» обыграла «Леванте» в игре Ла Лиги

ФК «Барселона» переиграл «Леванте» в матче 2-го тура чемпионата Испании, пишет РИА Новости.

Поединок состоялся в Валенсии. Финальный счет – 3:2, где удача была на стороне «сине-гранатовых». У «лягушек» голами отметились Иван Ромеро (на 15-й минуте), а также Хосе Луис Моралес (45+7, с пенальти). «Сине-гранатовые» отыгрались благодаря Педри (гол на 49-й минуте) и Феррану Торресу (на 52-й), также мячь в свои ворота срезал защитник «Леванте» Унаи Эльгесабаль.

Barcelona, выиграв обе игры со старта чемпионата, набрала 6 очков и возвратилась в Примеру.

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