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В бывшего премьер-министра Японии выстрелили из самодельного дробовика

08 июля 2022 08:39
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Новости Японии. В Японии мужчина выстрелил в бывшего премьер-министра. Сейчас он госпитализирован и находится без сознания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бывшего премьер-министра Японии выстрелили из самодельного дробовика-1

На политика напали во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Как сообщают местные СМИ, было слышно не менее двух выстрелов. Экс-премьер получил два огнестрельных ранения – в области шеи и в районе груди. Нападавший стрелял из самодельного дробовика, находясь позади политика. Полиции удалось его задержать. Им оказался 40-летний местный житель и бывший моряк Сил самообороны Японии. По словам самого преступника, он был недоволен политиком и хотел его убить.

Напомним, экс-премьер ушел в отставку с поста в 2020-м, однако все равно имел влияние в правящей Либерально-демократической партии. Кроме того, стоит отметить, что подобные случаи для Японии – это шок, так как в стране сильно ограничено владение оружием, а насилие в политике – большая редкость.

# Покушение # Синдзо Абэ # Новости Японии # Фотофакт

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