Нововведения касаются установки барьера на границе с Россией. Его протяженность – 1 300 километров. Это необходимо для того, чтобы закрыть границу для беженцев в чрезвычайных ситуациях. Последствия подобного решение хорошо видны на примере Польши. Знаменитый забор на границе с Беларусью оказался ненадежным. Мигранты преодолевают его всего лишь с помощью веревки и лестницы. И это несмотря на то, что его длинна составляет почти 190 километров, а высота – пять метров.