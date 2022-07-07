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Финляндия отгородится от России барьером. При чём здесь горький опыт Польши и мигранты?

07 июля 2022 15:11
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Парламент Финляндии одобрил поправки к законам о пограничной охране и готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия отгородится от России барьером. При чём здесь горький опыт Польши и мигранты?-1

Нововведения касаются установки барьера на границе с Россией. Его протяженность – 1 300 километров. Это необходимо для того, чтобы закрыть границу для беженцев в чрезвычайных ситуациях. Последствия подобного решение хорошо видны на примере Польши. Знаменитый забор на границе с Беларусью оказался ненадежным. Мигранты преодолевают его всего лишь с помощью веревки и лестницы. И это несмотря на то, что его длинна составляет почти 190 километров, а высота – пять метров.

# Международная политика # Фотофакт

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