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«Уже нет той Украины»: Царев о лишении его украинского гражданства

14 октября 2025 15:05
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«Уже нет той Украины»: Царев о лишении его украинского гражданства-0

Олег Царев, бывший депутат Верховной рады, назвал абсурдным решение лидера Украины Владимира Зеленского лишить его украинского гражданства. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, президент не имеет права отнимать то, чего он не предоставлял. Царев считает, что внимание к его персоне свидетельствует о страхе и попытке борьбы.

Он напомнил, что родился в СССР, где Россия и Украина жили сообща, и выразил уверенность, что страны снова будут вместе. Царев подчеркнул, что вся его политическая деятельность была направлена на сближение двух народов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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