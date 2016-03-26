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В Брюсселе продолжаются спецоперации по обезвреживанию террористов

26 марта 2016 10:40
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Новости Бельгии. В Брюсселе продолжаются спецоперации по обезвреживанию террористов. Рейды проходят в разных районах города. Накануне силовикам удалось задержать троих подозреваемых в связях с экстремистами. Во время полицейской облавы были слышны выстрелы и взрывы. Вместе с тем спецслужбы Европейских стран  взяли под усиленный контроль организации, которые связаны с переселенцами с Ближнего Востока. Не исключено, что среди беженцев могут находиться экстремисты.

Ранее в немецком Дюссельдорфе полиция задержала двух подозреваемых в причастности к терактам в Брюсселе 22 марта. Сейчас немецкие спецслужбы пытаются выяснить, степень причастности и возможных лиц, которые за этим могут стоять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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