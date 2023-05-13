В Брянской области разбился вертолёт

Вертолет потерпел катастрофу в городе Клинцы Брянской области в субботу, 13 мая, сообщает ТАСС. Информация о катастрофе поступила от очевидцев. Вертолет воспламенился и рухнул на землю. Предварительно сообщается, что причиной его падения стало возгорание двигателя. Принадлежность борта устанавливается. Находившиеся в вертолете люди погибли. Число жертв крушения устанавливается.

Сообщается также, что разрушений в зоне чрезвычайного происшествия нет. В пятницу, 12 мая, крушение в Крыму потерпел крушение российский военный вертолет. Два пилота погибли. Причиной ЧП стала техническая неисправность.