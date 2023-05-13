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В Брянской области разбился вертолёт

13 мая 2023 10:50
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Вертолет потерпел катастрофу в городе Клинцы Брянской области в субботу, 13 мая, сообщает ТАСС. Информация о катастрофе поступила от очевидцев. Вертолет воспламенился и рухнул на землю. Предварительно сообщается, что причиной его падения стало возгорание двигателя. Принадлежность борта устанавливается. Находившиеся в вертолете люди погибли. Число жертв крушения устанавливается. 

Сообщается также, что разрушений в зоне чрезвычайного происшествия нет. В пятницу, 12 мая, крушение в Крыму потерпел крушение российский военный вертолет. Два пилота погибли. Причиной ЧП стала техническая неисправность. 

Истребитель Су-34 разбился в Брянской области 13 мая

# Крушение вертолета

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