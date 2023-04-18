В Британии выпустят эксклюзивные монеты в честь коронации Карла III

Новости Великобритании. Британия в ожидании коронации Карла III. В честь этого события Королевский монетный двор выпустит эксклюзивные монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока они в разработке, но уже сегодня можно увидеть дизайн денежных знаков номиналом в 50 пенсов и 5 фунтов стерлингов. На монетах использован портрет Карла III, а на реверсе – Вестминстерское аббатство. Место, где пройдет коронация.

Ребекка Морган, сотрудница Королевского монетного двора:

Монеты будут изготовлены из серебра и золота. Они помогут надолго запомнить это историческое событие. Также я рада сообщить, что эти монеты поступят в обращение, 50 пенсов – уже в этом году.