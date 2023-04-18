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В Британии выпустят эксклюзивные монеты в честь коронации Карла III

18 апреля 2023 09:09
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Новости Великобритании. Британия в ожидании коронации Карла III. В честь этого события Королевский монетный двор выпустит эксклюзивные монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока они в разработке, но уже сегодня можно увидеть дизайн денежных знаков номиналом в 50 пенсов и 5 фунтов стерлингов. На монетах использован портрет Карла III, а на реверсе – Вестминстерское аббатство. Место, где пройдет коронация. 

В Британии выпустят эксклюзивные монеты в честь коронации Карла III-1

Ребекка Морган, сотрудница Королевского монетного двора:
Монеты будут изготовлены из серебра и золота. Они помогут надолго запомнить это историческое событие. Также я рада сообщить, что эти монеты поступят в обращение, 50 пенсов – уже в этом году.

В Британии выпустят эксклюзивные монеты в честь коронации Карла III-4

Коронация Карла III состоится 6 мая. Церемония, конечно, будет пышной и богатой, но не настолько грандиозной, какой была коронация Елизаветы II. Такое решение принял сам монарх.

# Деньги # Новости Великобритании # Фотофакт

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