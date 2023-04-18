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Илон Маск: искусственный интеллект может уничтожить человечество

18 апреля 2023 08:43
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Развитие искусственного интеллекта способно повлечь за собой гибель человечества, утверждает Илон Маск, сообщает ТАСС.

Илон Маск: искусственный интеллект может уничтожить человечество-1

Фото: pixabay

По словам Маска, ИИ может погубить цивилизацию, поэтому необходимо заранее ввести ограничения на действия искусственного интеллекта, чтобы предотвратить ужасные последствия.

Он также полагает, что дальнейшее развитие технологий может стать причиной того, что ИИ будет самостоятельно принимать решения за человека.

# Технологии # Илон Маск

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