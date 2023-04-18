Илон Маск: искусственный интеллект может уничтожить человечество

Развитие искусственного интеллекта способно повлечь за собой гибель человечества, утверждает Илон Маск, сообщает ТАСС.

По словам Маска, ИИ может погубить цивилизацию, поэтому необходимо заранее ввести ограничения на действия искусственного интеллекта, чтобы предотвратить ужасные последствия.

Он также полагает, что дальнейшее развитие технологий может стать причиной того, что ИИ будет самостоятельно принимать решения за человека.