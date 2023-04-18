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В Зимбабве отмечают национальный праздник. Свои поздравления направил и Президент Беларуси

18 апреля 2023 08:28
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Новости Зимбабве. Национальный праздник отмечают в Зимбабве. В конце XIX века в страну вошли английские войска, что стало началом британской колонизации. Вооруженная борьба против расистского режима привела к провозглашению и признанию 18 апреля 1980 года независимости африканского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Зимбабве отмечают национальный праздник. Свои поздравления направил и Президент Беларуси-1

Сегодня по всей стране проходят парады с танцами, песнями и фейерверками, устраиваются ралли. Президента и народ Зимбабве с Днем независимости поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил динамичное экономическое развитие и рост благосостояния населения в сложных условиях противостояния внешнему давлению, и выразил уверенность в выводе белорусско-зимбабвийских связей на качественно новый уровень.

# Беларусь-Зимбабве # Александр Лукашенко # Эммерсон Мнангагва # Фотофакт

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