В Зимбабве отмечают национальный праздник. Свои поздравления направил и Президент Беларуси

Новости Зимбабве. Национальный праздник отмечают в Зимбабве. В конце XIX века в страну вошли английские войска, что стало началом британской колонизации. Вооруженная борьба против расистского режима привела к провозглашению и признанию 18 апреля 1980 года независимости африканского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня по всей стране проходят парады с танцами, песнями и фейерверками, устраиваются ралли. Президента и народ Зимбабве с Днем независимости поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил динамичное экономическое развитие и рост благосостояния населения в сложных условиях противостояния внешнему давлению, и выразил уверенность в выводе белорусско-зимбабвийских связей на качественно новый уровень.